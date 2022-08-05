Редактора The Insider Доброхотова просят заочно арестовать за незаконное пересечение границы

Журналист является фигурантом уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы. Кроме того, в отношении его составили административный протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил России.

Сотрудники Федеральной службы безопасности направили в Лефортовский районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте главного редактора издания The Insider* (признан в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Романа Доброхотова (признан в РФ иноагентом).