Редактор «Пусть говорят» раскрыл любопытные подробности о выходках Андрея Малахова

Уволившийся редактор опубликовал в соцсетях серию постов про работу в проекте, после которых аудитория в новом свете может взглянуть на Андрея Малахова, на его личность и его деятельность. Как написал автор постов, ведущий проявил себя как хороший руководитель, чутко относившийся к подчиненным. У него была любопытная черта — водить всех коллег в кино и на выставки.