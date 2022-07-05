Редактор «Пусть говорят» раскрыл любопытные подробности о выходках Андрея Малахова

Редактор популярной программы «Пусть говорят» проработал с ее ведущим Андреем Малаховым пять лет и рассказал любопытные подробности о подноготной проекта и о самом шоу-мэне.
Уволившийся редактор опубликовал в соцсетях серию постов про работу в проекте, после которых аудитория в новом свете может взглянуть на Андрея Малахова, на его личность и его деятельность. Как написал автор постов, ведущий проявил себя как хороший руководитель, чутко относившийся к подчиненным. У него была любопытная черта — водить всех коллег в кино и на выставки.
«Сам Андрей Малахов — «норм чел». Беспокоился о нуждах редакторов и корреспондентов и об атмосфере в редакции в целом. По-настоящему любит современное искусство. Часто в рабочий день водил весь коллектив на очередную актуальную выставку в какой-нибудь МДХ», — написал бывший редактор «Пусть говорят».
Был и другой любопытный случай. Так, однажды Малахов с восторгом ворвался в редакцию, рассказывая, с каким удовольствием он посмотрел фильм «Выживший» с Леонардо Ди Каприо и Томом Харди в главных ролях. Шоумен на следующий же день повел смотреть это кино всех коллег.