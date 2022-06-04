Редактор Bloomberg Марк Гурман считает, что MacBook Air (2022) выпустят в цветах старых моделей

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Редактор Bloomberg и инсайдер Марк Гурман (Mark Gurman) сообщил, что ярких MacBook Air в 2022 году ждать не стоит. Ранее предполагалось, что ноутбуки выйдут в тех же цветах, что и iMac 24, но, похоже, этого не будет.





По мнению Гурмана, Apple выпустит MacBook Air (2022) в серебристом, сером и золотом цветах. Только в последнем варианте будут небольшие изменения — вместо розового цвет станет ближе к оттенку шампань.

Гурман также намекнул, что может появиться и синий цвет, как у iMac 24 и последних iPhone, однако неясно, имеет ли это под собой основание. А ранее Гурман уже дал прогноз относительно iPhone 14.

В любом случае, до конференции WWDC 2022 остаётся пара дней. Она стартует в понедельник, 6 июня. Предполагается, что там покажут новые MacBook Air, коорые могут получить новые процессоры M2, 13,6-дюймовый дисплей с белой рамкой и клавиатуру белого цвета. Помимо этого, на WWDC ожидается целый ряд программных новинок, в первую очередь iOS 16 и iPadOS 16.