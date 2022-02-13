Рецидивист с ножом требовал 50 тыс. рублей у врача петербургского онкоцентра

Врач онкологического центра в Выборгском районе Петербурга подверглась нападению безработного рецидивиста. Злоумышленник угрожал девушке ножом и требовал 50 тыс. рублей, а также совершил против нее насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшей оказалась 25-летняя врач Клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи. Предварительно, в салоне автомобиля 43-летний знакомый девушки достал нож и потребовал у нее 50 тыс. рублей.

Под предлогом снятия денег в торговом центре, петербурженка вышла из машина и обратилась за помощью к сотрудникам правопорядка, которые оперативно задержали подозреваемого. Пострадавшая отметила, что злоумышленник также совершил в отношении ее насильственные действия сексуального характера.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный был ранее судим за кражу и причинение вреда здоровью средней тяжести. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ.

Ранее в Москве девятилетний мальчик напал с ножом на мужчину, избивавшего его мать, сообщало РИАМО.

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