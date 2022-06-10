Речь Путина о Петре I заставила главу Финляндии Ниинисте спешно покинуть Аландские острова

Путин в ходе речи отметил, что Петр I никогда не пытался захватить территории других стран, а лишь возвращал свои земли. Такие слова вызвали неожиданную реакцию у лидера Финляндии, который в это время находился в шведоязычной части страны. Ниинисте отказался ужинать с королем Швеции Карлом Густавом XVI и спешно покинул Аландские острова на вертолете.