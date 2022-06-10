Речь Путина о Петре I заставила главу Финляндии Ниинисте спешно покинуть Аландские острова

Слова президента России Владимира Путина о Петре I во время беседы с молодыми предпринимателями заставили финского лидера Саули Ниинисте в срочном порядке покинуть Аландские острова и отправиться в Хельсинки. Об этом информирует Daily Mail.
Путин в ходе речи отметил, что Петр I никогда не пытался захватить территории других стран, а лишь возвращал свои земли. Такие слова вызвали неожиданную реакцию у лидера Финляндии, который в это время находился в шведоязычной части страны. Ниинисте отказался ужинать с королем Швеции Карлом Густавом XVI и спешно покинул Аландские острова на вертолете.
Напомним, что Турция ранее заблокировала вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Однако финский министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил об оптимистичном настрое по переговорам с Анкарой по поводу членства в НАТО. Об этом пишет RT.