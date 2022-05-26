Речь британского епископа в поддержку Путина и России вызвала бурную реакцию в Сети

Речь британского епископа Ричарда Уильямсона, в которой он выступил за Россию, обрела популярность в Сети.
Во время поездки в Варшаву 82-летний священник провел проповедь, в которой поддержал спецоперацию на Украине. Часть своей проповеди Уильямсон посвятил президенту России Владимиру Путину.
«Среди глав государств лишь один выступил против сил зла. Это не Борис Джонсон в Британии. Это Владимир Путин. Это человек большой смелости», — отметил священник.
Епископ отметил, что цели спецоперации России ясны и понятны. А подчиняющаяся США Европа пытается мешать Москве защищать жителей Донбасса.
«Денацификация и демилитаризация Украины являются целями спецоперации. Но Европа следует приказам США в попытке сокрушить Россию», — сказал епископ.
Сказанное священнослужителем вызвала бурную реакцию в Сети. Многие люди отметили, что Уильямсон донес до людей истину.
«Епископ оказался умнее многих политиков»;
«Хоть бы он был услышан и понят!»;
«Епископ достаточно умен и мужественен, чтобы публично говорить о настоящем положении дел в мире», — прокомментировали видео пользователи Сети.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.