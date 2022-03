Какой салат приходит на ум первым, когда кто-то говорит о том, что в нём должны быть сухарики? Конечно же, цезарь. Он настолько популярен, что встречается в ресторанах любого типа. Его востребованность столь высока, что мы начинаем забывать про другие рецепты салатов с сухариками. И поверьте, они ничуть не уступают венценосному собрату.

В этой статье мы подобрали три интересных сочетания продуктов с сухарями. Хрустящие гренки отлично оттеняют более мягкие продукты с нежным вкусом. А еще у этой категории салатов есть один весомый плюс — они абсолютно самодостаточны. Поэтому подходят и для завтрака, и для обеда, и для ужина.

Как приготовить салат с сухариками

Салат с ветчиной, кукурузой и капустой

половина кочана пекинской капусты

250 г ветчины

250 г консервированной кукурузы

80 г сухариков

4 ст. л. майонеза

соль по вкусу

перец по вкусу

Слейте жидкость с кукурузы. Смешайте ее с ветчиной, нарезанной тонкими ломтиками, а также мелко нашинкованной капустой. Уже готовые или домашние сухарики добавьте к смеси вместе с майонезом и перемешайте. Посолите и поперчите салат на свое усмотрение.

Салат с красной рыбой

150 г красной рыбы

40 г сухариков

1 яйцо

1 огурец

150 г консервированной кукурузы

2 ст. л. оливкового масла

укроп по вкусу

зеленый лук по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

лимонный сок по вкусу

Поставьте яйцо отвариваться. За это время разомните рыбу вилкой или нарежьте на тонкие полоски. Смешайте с нарезанным кубиками огурцом, яйцом, сухариками, измельченным зеленым луком, солью и перцем. Заправьте оливковым маслом с лимонным соком и подавайте на стол.

Салат с курицей и сухариками

300 г куриного филе

1 апельсин

2 помидора

50 г сухариков

70 г твердого сыра

петрушка по вкусу

соль по вкусу

2 ст. л. майонеза

Куриное филе предварительно отварите в подсоленной воде в течение 20 минут. Остудите и нарежьте на небольшие кубики. Затем смешайте с очищенным и нарезанным на кубики апельсином, тертым сыром, сухарями, измельченными помидорами. Заправьте смесью соли, нарезанной петрушки и майонеза.

Сухарики всегда добавляют салату определенный шарм. Они приятно похрустывают, дают блюду более разнообразную текстуру. Поэтому важно, чтобы салат был свежим и хлеб не успел размокнуть. Если же готовите салат с сухариками наперед, добавляйте их непосредственно перед самой подачей. Желаем вам новых кулинарных приключений с использованием этих рецептов!

