Какой салат приходит на ум первым, когда кто-то говорит о том, что в нём должны быть сухарики? Конечно же, цезарь. Он настолько популярен, что встречается в ресторанах любого типа. Его востребованность столь высока, что мы начинаем забывать про другие рецепты салатов с сухариками. И поверьте, они ничуть не уступают венценосному собрату.
В этой статье мы подобрали три интересных сочетания продуктов с сухарями. Хрустящие гренки отлично оттеняют более мягкие продукты с нежным вкусом. А еще у этой категории салатов есть один весомый плюс — они абсолютно самодостаточны. Поэтому подходят и для завтрака, и для обеда, и для ужина.
Как приготовить салат с сухариками
Салат с ветчиной, кукурузой и капустой
- половина кочана пекинской капусты
- 250 г ветчины
- 250 г консервированной кукурузы
- 80 г сухариков
- 4 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Слейте жидкость с кукурузы. Смешайте ее с ветчиной, нарезанной тонкими ломтиками, а также мелко нашинкованной капустой. Уже готовые или домашние сухарики добавьте к смеси вместе с майонезом и перемешайте. Посолите и поперчите салат на свое усмотрение.
Салат с красной рыбой
- 150 г красной рыбы
- 40 г сухариков
- 1 яйцо
- 1 огурец
- 150 г консервированной кукурузы
- 2 ст. л. оливкового масла
- укроп по вкусу
- зеленый лук по вкусу
- соль по вкусу
- черный перец по вкусу
- лимонный сок по вкусу
Поставьте яйцо отвариваться. За это время разомните рыбу вилкой или нарежьте на тонкие полоски. Смешайте с нарезанным кубиками огурцом, яйцом, сухариками, измельченным зеленым луком, солью и перцем. Заправьте оливковым маслом с лимонным соком и подавайте на стол.
Салат с курицей и сухариками
- 300 г куриного филе
- 1 апельсин
- 2 помидора
- 50 г сухариков
- 70 г твердого сыра
- петрушка по вкусу
- соль по вкусу
- 2 ст. л. майонеза
Куриное филе предварительно отварите в подсоленной воде в течение 20 минут. Остудите и нарежьте на небольшие кубики. Затем смешайте с очищенным и нарезанным на кубики апельсином, тертым сыром, сухарями, измельченными помидорами. Заправьте смесью соли, нарезанной петрушки и майонеза.
Сухарики всегда добавляют салату определенный шарм. Они приятно похрустывают, дают блюду более разнообразную текстуру. Поэтому важно, чтобы салат был свежим и хлеб не успел размокнуть. Если же готовите салат с сухариками наперед, добавляйте их непосредственно перед самой подачей. Желаем вам новых кулинарных приключений с использованием этих рецептов!
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