Рецепты салатов с сухариками

Рецепты салатов с сухариками Полезные советы
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено


Какой салат приходит на ум первым, когда кто-то говорит о том, что в нём должны быть сухарики? Конечно же, цезарь. Он настолько популярен, что встречается в ресторанах любого типа. Его востребованность столь высока, что мы начинаем забывать про другие рецепты салатов с сухариками. И поверьте, они ничуть не уступают венценосному собрату.

В этой статье мы подобрали три интересных сочетания продуктов с сухарями. Хрустящие гренки отлично оттеняют более мягкие продукты с нежным вкусом. А еще у этой категории салатов есть один весомый плюс — они абсолютно самодостаточны. Поэтому подходят и для завтрака, и для обеда, и для ужина.

Содержание
  1. Как приготовить салат с сухариками
  2. Салат с ветчиной, кукурузой и капустой
  3. Салат с красной рыбой
  4. Салат с курицей и сухариками

Как приготовить салат с сухариками

Салат с ветчиной, кукурузой и капустой

  • половина кочана пекинской капусты
  • 250 г ветчины
  • 250 г консервированной кукурузы
  • 80 г сухариков
  • 4 ст. л. майонеза
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу

Слейте жидкость с кукурузы. Смешайте ее с ветчиной, нарезанной тонкими ломтиками, а также мелко нашинкованной капустой. Уже готовые или домашние сухарики добавьте к смеси вместе с майонезом и перемешайте. Посолите и поперчите салат на свое усмотрение.

Салат с красной рыбой

  • 150 г красной рыбы
  • 40 г сухариков
  • 1 яйцо
  • 1 огурец
  • 150 г консервированной кукурузы
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • укроп по вкусу
  • зеленый лук по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный перец по вкусу
  • лимонный сок по вкусу

Поставьте яйцо отвариваться. За это время разомните рыбу вилкой или нарежьте на тонкие полоски. Смешайте с нарезанным кубиками огурцом, яйцом, сухариками, измельченным зеленым луком, солью и перцем. Заправьте оливковым маслом с лимонным соком и подавайте на стол.

Салат с курицей и сухариками

  • 300 г куриного филе
  • 1 апельсин
  • 2 помидора
  • 50 г сухариков
  • 70 г твердого сыра
  • петрушка по вкусу
  • соль по вкусу
  • 2 ст. л. майонеза

Куриное филе предварительно отварите в подсоленной воде в течение 20 минут. Остудите и нарежьте на небольшие кубики. Затем смешайте с очищенным и нарезанным на кубики апельсином, тертым сыром, сухарями, измельченными помидорами. Заправьте смесью соли, нарезанной петрушки и майонеза.

Сухарики всегда добавляют салату определенный шарм. Они приятно похрустывают, дают блюду более разнообразную текстуру. Поэтому важно, чтобы салат был свежим и хлеб не успел размокнуть. Если же готовите салат с сухариками наперед, добавляйте их непосредственно перед самой подачей. Желаем вам новых кулинарных приключений с использованием этих рецептов!

The post Рецепты салатов с сухариками appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru