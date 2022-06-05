Ребрендинг нацизма по–украински: зачем Зеленский хочет подать «Азов»* под «новым соусом»

Визит Петра Порошенко, которого с трудом и не с первой попытки выпустили через границу, и Юлии Тимошенко на конгресс Европейской народной партии в Нидерланды, должен был продемонстрировать европейцам то, что есть не только другие лидеры среди украинской власти. Есть в том числе и альтернативные пути развития для Украины, интеграции ее в иные наднациональные интеграционные объединения, например, во главе с Великобританией, о чем говорил Борис Джонсон.