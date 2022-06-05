Ребрендинг нацизма по–украински: зачем Зеленский хочет подать «Азов»* под «новым соусом»

Европейский Союз, несмотря на свою неоднозначность в идеологических воззрениях, особенно когда дело касается Украины, требует от нее определенных шагов по денацификации. Как бы это странно не звучало. При этом украинские власти вовсе не стремятся избавляться от радикалов, напротив стоит задача «перезалить» уже существующие организации и подать их под «новым соусом», оставив «начинку» прежней.
Начали с запрещенного в Российской Федерации нацбатальона «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела). Под визит Владимира Зеленского в Харьков было объявлено о смене символики объединения. Желтый трезубец на синем фоне сменил «волчий крюк». Коснулся ли ребрендинг только шевронов военного подразделения или был распространен на всю организацию не уточняется.
«Есть такая хорошая русская поговорка: черного кобеля не отмоешь добела. Поэтому они могут шевроны менять, а сущность-то их остается прежней», – отметил политолог Юрий Светов.
«Носили их, не таясь, целых восемь лет, а тут решили под шумок снять, а то репутация начала страдать. Русские на это не поведутся: это все лишь бы Запад успокоить», — согласны с ним комментаторы платформы Reddit.
Смена шеврона — это поэтапная стратегия по легитимизации «Азова»* в международном пространстве, его вывода на мировой уровень. Но не на Россию направлены эти шаги. Первым откликнулся восток. Япония даже извинилась.
«В последнее время наблюдаются случаи, когда публикуется фактически ошибочная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности якобы признало батальон «Азов»* неонацистской организацией. Мы сожалеем о возникновении этой ситуации», — сообщила Служба безопасности страны.
Теперь ждут шагов от Европы. Именно там «Азов»* должен выступить олицетворением украинской государственности и патриотизма. Ни больше не меньше. И для этого есть идеологические обоснования. «Азов»* представляет собой прямую реализацию идеи «Четвертого Рейха», обладающего наднациональным форматом, но продолжающим традиции нацизма, при этом неся в своей основе интегральный национализм украинского теоретика Дмитрия Донцова, сформулированный им в 20-30-х годах ХХ века.
За время своего существования с 2014 года, «Азову»* удалось стать флагманом украинского национализма и примером для многих европейских организаций. По данным нью-йоркской организации Soufan Group, нацбат выступает «критически важным узловым компонентом транснациональной сети воинствующих экстремистов».
Проведение совместных тренировок осуществляется ими совместно с «коллегами»-неофашистами из Швеции, Италии, Франции, Канады, Словении и Грузии. Налажены связи с ультраправыми организациями Германии, Хорватии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Ведущая европейская ЧВК European Security Academy с 2016 года тренировала бойцов нацполка.
«Батальон формировался в виде международной неонацистской группы, которая проявила солидарность неонацистам Украины. Сбор средств шел не только на Украине, но и через международные организации, расположенные и в Евросоюзе, и в Великобритании, и в США. По сути, “Азов”* наиболее соответствует стандарту войск СС – как некая реинкарнация в XXI веке», — отмечает политолог Дмитрий Соин.
Сегодня Владимир Зеленский ставит перед «Азовом»* новую задачу. Он должен стать «рычагом» по интеграции Украины в ЕС в качестве его члена или части Речи Посполитой 2.0. «Азов»* воспринимается им как личный карт-бланш, который под новым брендом должен гарантировать ему сохранения лидерства в стране. Зеленского очень настораживают европейские контакты основных политических оппонентов.
Визит Петра Порошенко, которого с трудом и не с первой попытки выпустили через границу, и Юлии Тимошенко на конгресс Европейской народной партии в Нидерланды, должен был продемонстрировать европейцам то, что есть не только другие лидеры среди украинской власти. Есть в том числе и альтернативные пути развития для Украины, интеграции ее в иные наднациональные интеграционные объединения, например, во главе с Великобританией, о чем говорил Борис Джонсон.
«Азов»* же благодаря своим европейским связям и депутатам Европарламента, солидарным движению, должен стать одним из рычагов сохранения Владимира Зеленского во главе власти при новом конструкте Украины. Как вариант, следующим шагом будет предложено вхождение «Азова»* в состав одной из европейских политических партий.
Сдача в Мариуполе подается как уход от старого этапа. Теперь возникает новая страница в летописи «Азова»*. Хотя исконной человеконенавистической сути он не потеряет, наоборот нацизм получит еще больше форм и видов поддержки.
Бредихин Антон Викторович – политолог, кандидат исторических наук
* против членов организации в России возбуждены уголовные дела