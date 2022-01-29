Ребенок выпал из перевернувшего авто в Красногвардейском районе Петербурга

Ребенок выпал из перевернувшего авто в Красногвардейском районе Петербурга Новости
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Серьезное дорожное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний, произошло днем в субботу на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Северной столицы.

Как пишут очевидцы аварии, все произошло на дороге в сторону поселка Янино. Автомобиль опрокинулся на бок. Некоторые комментаторы отметили, что во время ДТП из салона транспортного средства выпал несовершеннолетний.

По некоторым данным, причиной ДТП стала образовавшаяся на дороге глубокая яма. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее портал «Наш Санкт-Петербург» только за сутки зафиксировал более 300 жалоб на неубранный снег и многокилометровые пробки. С приходом в город зимы жители Северной столицы ежедневно жалуются на халатное отношение коммунальных служб к своей работе. Заснеженные улицы, гололед на дорогах, падающие глыбы льды — все это до сих пор не заставило губернатора Александра Беглова найти эффективное решение возникшей проблемы.

 
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авария петербург янино
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