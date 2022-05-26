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Ребенок умер при взрыве на территории школы в Мариуполе

Ребенок умер при взрыве на территории школы в Мариуполе
Федеральное агентство новостей / Александр Симонов

Один человек погиб при взрыве неустановленного предмета на территории школы в Мариуполе. Жертвой стал несовершеннолетний, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. 

Трагедия произошла в образовательном учреждении № 30, расположенном на улице Днестровской. В штабе мирных жителей попросили обращаться в полицию и МЧС при обнаружении взрывоопасных предметов.

Ранее на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были задержаны украинские военнослужащие, которые отстали от своих сослуживцев или скрылись при сдаче в плен, сообщало РИАМО

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