Ребенок умер при взрыве на территории школы в Мариуполе

Один человек погиб при взрыве неустановленного предмета на территории школы в Мариуполе. Жертвой стал несовершеннолетний, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Трагедия произошла в образовательном учреждении № 30, расположенном на улице Днестровской. В штабе мирных жителей попросили обращаться в полицию и МЧС при обнаружении взрывоопасных предметов.
Ранее на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были задержаны украинские военнослужащие, которые отстали от своих сослуживцев или скрылись при сдаче в плен, сообщало РИАМО.