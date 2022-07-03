Ребенок пострадал в аварии по вине уснувшего водителя на Ставрополье

Управление ГИБДД Ставрополья сообщило о серьезной аварии, в которой пострадал ребенок. Согласно основной версии, ДТП спровоцировал водитель Hyundai Creta.
Иномарка на скорости вылетела на встречную полосу и протаранила машину ВАЗ. Сидевший во втором автомобиле десятилетний мальчик получил травмы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
За рулем Hyundai Creta находился 43-летний мужчина. Водитель пояснил, что сильно устал и уснул за рулем, что и повлекло выезд на встречную полосу.
Смертельное ДТП недавно произошло в Нижегородской области. Водитель джипа выехал на встречную полосу и врезался в машину. Он якобы уснул во время движения. Женщина за рулем второго авто скончалась, сообщил сайт «360».