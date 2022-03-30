Ребенок ни разу в жизни не видел дневного света: что нацбаты сделали с роженицами из Мариуполя

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Националисты из Мариуполя продолжают прикрываться мирным
населением, не выпуская людей из города, а многих и вовсе загнав в подвалы. Специальный корреспондент «Народных
Новостей» побывал в единственном оставшемся городском роддоме, убедившись, в
каких нечеловеческих условиях вынуждены жить беременные женщины и только
родившие молодые мамы.
Националистические батальоны неоднократно препятствовали
эвакуации мирных жителей из Мариуполя, хотя стороны согласовывали гуманитарные
коридоры. Как сообщало Минобороны РФ, украинские власти активно
дезинформировали население о якобы переносе эвакуации, ссылаясь на выдуманную
опасность. Кроме того, фиксировались случаи обстрела колонн с беженцами.
«Подразделения ВСУ в определенное для проведения
гуманитарного коридора время обстреливают позиции российских Вооруженных сил.
Все эти провокации ясно дают понять, что киевские власти намеренно уклоняются
от выполнения достигнутых договоренностей и продолжают свои преступные действия
по использованию гражданского населения в качестве живого щита», — заявил официальный
представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 6 марта, когда нацбаты сорвали
вторую попытку эвакуации людей из Мариуполя.
Мариупольский роддом №2, расположенный в Левобережном районе,
остался фактически единственным специализированным медучреждением города, где до
сих пор принимают беременных женщин. Как рассказала заведующая родильным
отделением, два других городских роддома были повреждены. Один — в феврале, а второй — уже в марте.
«У нас в городе три родовспомогательных учреждения. Первое из
них — перинатальный центр — к сожалению, закрылся в первых же числах после
начала спецоперации. Он находится на окраине. Там были повреждены электросети,
они не смогли работать. Часть своих пациентов они перевели к нам», — отметила
собеседница НН.
Люди живут практически в полной темноте, прячась в подвале.
Как призналась одна из рожениц, она не знает, где ее муж, с которым давно
потеряла связь при эвакуации. Другая женщина отметила, что находится здесь уже
20 дней.
Девушка по имени Екатерина рассказала, что вынуждена
прятаться в подвале роддома с самого конца февраля, когда на свет появился ее
сын. Ребенок еще ни разу в жизни не видел дневного света и вынужден спать под
звуки бесконечных обстрелов.
«Я не могла
эвакуироваться. День выписки попадал как раз на 28 февраля. Здесь было очень
небезопасно, мы были все в подвалах. 27 февраля я родила сына. С этого дня и до
сегодняшнего момента я нахожусь здесь. Домой, к сожалению, попасть не могу. Я
не знаю, что сейчас происходит. Звуки выстрелов и всего остального – все, что я
слышу. Ребенок растет. В подвале, вот уже месяц не видит дневного света. Мы
слышим только звуки выстрелов», — поделилась Екатерина.
Селецкая отметила,
что нацбаты занимают огневые позиции прямо в многоэтажных домах. Ее дочь, зять
и малолетний ребенок едва спаслись, выпрыгнув их окна. Националисты стреляли людям
в спины, но, к счастью, не попали в цель.
Другой житель Мариуполя Анатолий Харченко рассказал,
что по мирным людям, стремящимся покинуть город, стреляют снайперы. Когда
мужчина и его мать вернулись в сожженный дом за лекарствами, снайперский
выстрел попал в спину его матери, а затем еще две пули угодили в самого
Анатолия. Людей доставили в больницу.
Женщина, сумевшая выбраться из Мариуполя пешком, объяснила,
что националисты в буквальном смысле прятались за мирными людьми, выстраивая их
них живую стену. До этого горожан 15 суток продержали в подвале, не давая
возможности выбраться. Во время отступления, нацбаты взорвали местный
драматический театр.