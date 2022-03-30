Ребенок ни разу в жизни не видел дневного света: что нацбаты сделали с роженицами из Мариуполя

«Я не могла

эвакуироваться. День выписки попадал как раз на 28 февраля. Здесь было очень

небезопасно, мы были все в подвалах. 27 февраля я родила сына. С этого дня и до

сегодняшнего момента я нахожусь здесь. Домой, к сожалению, попасть не могу. Я

не знаю, что сейчас происходит. Звуки выстрелов и всего остального – все, что я

слышу. Ребенок растет. В подвале, вот уже месяц не видит дневного света. Мы

слышим только звуки выстрелов», — поделилась Екатерина.