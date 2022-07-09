Rebellion: топ-10 лживых заявлений НАТО в ходе саммита в Мадриде

Обозреватели испанского издания Rebellion заявили, что в ходе саммита стран НАТО в Мадриде представители военного блока сделали десять лживых заявлений.
По утверждению авторов испанского портала, высказывания НАТО о том, что организация является «исключительно оборонительным» союзом являются откровенной ложью. Второе такое же лживое утверждение — якобы российский лидер Владимир Путин стремится построить новую «империю».
Третье нечестное заявление — якобы все союзники Альянса «сплотились» и стали сильнее. Четвертым и пятым пунктом авторы указали утверждения НАТО об угрозах со стороны Китая и России.
На шестом месте указали высказывание НАТО о том, что военный блок защитит «каждый сантиметр» своей территории, а на седьмом — слова о том, что Альянс должен заняться южным фангом.
«НАТО должна увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП. <…> Мы живем в более опасном и непредсказуемом мире», — привели испанские журналисты девятый и десятый пункты.
Саммит НАТО в Мадриде проходил с 28 по 30 июня. В ходе этого мероприятия представители Альянса приняли решение пригласить в военный блок Швецию и Финляндию.