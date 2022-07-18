Rebelion назвало главного соперника США и Евросоюза на международной арене

Пока Брюссель и Вашингтон страдают от своих же санкций против Москвы, страны БРИКС работают над развитием международных связей. Такое мнение высказал автор испанского издания Rebelion Хедельберто Лопес Бланш.
Журналист отметил, что БРИКС, в которую входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, усердно работает над развитием взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.
«БРИКС продвигается в программах развития, экономической интеграции и выгодной торговли для своих членов», — пишет автор Rebelion.
Это способствует привлечению в объединение других государств, стремящихся развивать свои экономики, подытожил журналист.
Ранее стало известно, что желание вступить в БРИКС высказали Иран, Аргентина, а также Турция, Индонезия, Саудовская Аравия и Египет. По мнению сенатора Константина Долгова, возможное расширение БРИКС свидетельствует о развитии многополярного мира.