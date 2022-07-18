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Rebelion назвало главного соперника США и Евросоюза на международной арене

Rebelion назвало главного соперника США и Евросоюза на международной арене
Kremlin Pool/Global Look Press

Пока Брюссель и Вашингтон страдают от своих же санкций против Москвы, страны БРИКС работают над развитием международных связей. Такое мнение высказал автор испанского издания Rebelion Хедельберто Лопес Бланш.

Журналист отметил, что БРИКС, в которую входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, усердно работает над развитием взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.

«БРИКС продвигается в программах развития, экономической интеграции и выгодной торговли для своих членов», — пишет автор Rebelion.

Это способствует привлечению в объединение других государств, стремящихся развивать свои экономики, подытожил журналист.

Ранее стало известно, что желание вступить в БРИКС высказали Иран, Аргентина, а также Турция, Индонезия, Саудовская Аравия и Египет. По мнению сенатора Константина Долгова, возможное расширение БРИКС свидетельствует о развитии многополярного мира.

брикс Евросоюз Запад США
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