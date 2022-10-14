Rebelión: Европу ждет «немыслимый ужас» из-за поддержки интересов США

По мнению авторов, Европе хотят «впихнуть американский газ», для чего и была проведена диверсия на «Северных потоках». Кроме того, конфликт на Украине нужен Соединенным Штатам для восстановления собственной экономики и сохранения статуса мирового гегемона. Как заявили обозреватели, Европе пора проснуться и прекратить «проглатывать военную пропаганду», что США и НАТО действуют исходя из гуманитарных побуждений.