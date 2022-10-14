Rebelión: Европу ждет «немыслимый ужас» из-за поддержки интересов США

Обозреватели испанского издания Rebelión считают, что Европу ждет «немыслимый ужас» из-за того, что она повела себя как подчиненная интересам США колония.
Авторы рассказали, что ЕС вынужден обслуживать нужды США, закупая передовое и дорогое американское вооружение, сокращая при этом инвестиции в социальную сферу и тормозя процессы в преобразовании энергетической отрасли.
По мнению авторов, Европе хотят «впихнуть американский газ», для чего и была проведена диверсия на «Северных потоках». Кроме того, конфликт на Украине нужен Соединенным Штатам для восстановления собственной экономики и сохранения статуса мирового гегемона. Как заявили обозреватели, Европе пора проснуться и прекратить «проглатывать военную пропаганду», что США и НАТО действуют исходя из гуманитарных побуждений.