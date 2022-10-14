Новости04

Rebelión: Европу ждет «немыслимый ужас» из-за поддержки интересов США

The Washington Post: США испугались энергокризиса из-за санкций против России
Федеральное агентство новостей

Обозреватели испанского издания Rebelión считают, что Европу ждет «немыслимый ужас» из-за того, что она повела себя как подчиненная интересам США колония.

Авторы рассказали, что ЕС вынужден обслуживать нужды США, закупая передовое и дорогое американское вооружение, сокращая при этом инвестиции в социальную сферу и тормозя процессы в преобразовании энергетической отрасли.

По мнению авторов, Европе хотят «впихнуть американский газ», для чего и была проведена диверсия на «Северных потоках». Кроме того, конфликт на Украине нужен Соединенным Штатам для восстановления собственной экономики и сохранения статуса мирового гегемона. Как заявили обозреватели, Европе пора проснуться и прекратить «проглатывать военную пропаганду», что США и НАТО действуют исходя из гуманитарных побуждений.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.