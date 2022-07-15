Реаниматолог Гапонов запретил россиянам есть сладкое и жирное при гастрите

Дети и взрослые, страдающие гастритом, обязаны следить за своим питанием. От каких блюд следует отказаться при таком заболевании, рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.
При гастрите из рациона нужно исключить «все самое вкусное», отметил медик. Сюда относятся жареные, соленые и острые блюда. Мужчинам и женщинам следует отказаться от табакокурения и спиртных напитков, добавил Гапонов.
«Гастрит — хроническое воспаление стенки желудка. Воспаление означает запуск защитных механизмов, которые в норме борются с инфекцией. Воспаленные ткани отечны, болят и не работают так, как нужно», — напомнил собеседник NEWS.ru.
Гастрит опасен, так как в некоторых случаях он может провоцировать образование язвы. К тому есть риск появления злокачественного новообразования, предупредил Гапонов.