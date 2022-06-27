Реаниматолог Гапонов предупредил о возможных обмороках из-за теплового удара

По его словам, солнечный удар в летнюю пору получить очень легко, причем здесь роли не играют ни здоровье, ни возраст. Главными признаками переизбытка тепла являются слабость, головокружение, тошнота и порой даже обморок. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать простые правила.