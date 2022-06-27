Реаниматолог Гапонов предупредил о возможных обмороках из-за теплового удара

Длительное нахождение на жаре без средств защиты может привести к потере сознания. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.
По его словам, солнечный удар в летнюю пору получить очень легко, причем здесь роли не играют ни здоровье, ни возраст. Главными признаками переизбытка тепла являются слабость, головокружение, тошнота и порой даже обморок. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать простые правила.
«В первую очередь необходимо избегать самую жару — все дела делать утром и вечером, днем находиться в помещении. Пить надо побольше, так как на жаре с дыханием и потом теряется много жидкости, что также опасно», — пояснил Алексей Гапонов изданию NEWS.ru.
Кроме того, реаниматолог посоветовал летом одеваться в легкую светлую одежду и не забывать о головных уборах. В самые жаркие дни врач порекомендовал избегать общественного транспорта и предпочесть ему поездку на автомобиле с кондиционером.