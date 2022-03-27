Реальное отношение к украинцам в Европе: Чехия на грани, а Франция готова депортировать

Федеральное агентство новостей Новости
На чтение 2 мин. Просмотров 51 Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Федеральное агентство новостей

Поток украинских беженцев в страны Европы сильно ударил по экономике государств Старого Света. Многие европейские политики уже отметили, что мигрантам из Украины стоит вернуться обратно.

Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что гражданам Украины стоит не ехать в Европу, а возвращаться обратно. По ее словам, статус беженца лишь временный, а мигранты должны будут вернуться в родную страну, чтобы восстанавливать ее, сообщает LIFE.

Global look press/Paul ZinkenGlobal look press/Paul Zinken

Подобные заявления звучали и от Норвегии. Руководитель Конфедерации норвежского бизнеса и промышленности Оле Эрик Альмлид отметил, что надеется на то, что приехавшие в страну беженцы из Украины вскоре вернуться обратно.

Глава кабинета министров Чехии Петр Фиала заявил, что страна больше не сможет принимать беженцев, поскольку у нее заканчиваются ресурсы.

Но больше всего украинский миграционный кризис ударил по Польше. В страну приехало более 2 млн человек, в связи с чем республика столкнулась с экономическими проблемами.

Вице-премьер Петр Глиньский отметил, что Варшава тратит собственные огромные средства на беженцев, но не получает никакой помощи от ЕС.

pixabay.compixabay.com

Не осталась в стороне и Германия. Так, заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что власти Германии обратились к полякам с просьбой приостановить отправку специальных поездов с беженцами.

Франция заявила, что готова принять беженцев, но также не против их выслать обратно. Об этом рассказал действующий президент Эмманюэль Макрон. Он отметил, что в стране разработан план по приему мигрантов и их быстрой депортации.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »