Реальное отношение к украинцам в Европе: Чехия на грани, а Франция готова депортировать

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Поток украинских беженцев в страны Европы сильно ударил по экономике государств Старого Света. Многие европейские политики уже отметили, что мигрантам из Украины стоит вернуться обратно.
Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что гражданам Украины стоит не ехать в Европу, а возвращаться обратно. По ее словам, статус беженца лишь временный, а мигранты должны будут вернуться в родную страну, чтобы восстанавливать ее, сообщает LIFE.
Подобные заявления звучали и от Норвегии. Руководитель Конфедерации норвежского бизнеса и промышленности Оле Эрик Альмлид отметил, что надеется на то, что приехавшие в страну беженцы из Украины вскоре вернуться обратно.
Глава кабинета министров Чехии Петр Фиала заявил, что страна больше не сможет принимать беженцев, поскольку у нее заканчиваются ресурсы.
Но больше всего украинский миграционный кризис ударил по Польше. В страну приехало более 2 млн человек, в связи с чем республика столкнулась с экономическими проблемами.
Вице-премьер Петр Глиньский отметил, что Варшава тратит собственные огромные средства на беженцев, но не получает никакой помощи от ЕС.
Не осталась в стороне и Германия. Так, заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что власти Германии обратились к полякам с просьбой приостановить отправку специальных поездов с беженцами.
Франция заявила, что готова принять беженцев, но также не против их выслать обратно. Об этом рассказал действующий президент Эмманюэль Макрон. Он отметил, что в стране разработан план по приему мигрантов и их быстрой депортации.