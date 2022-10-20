Реальная ситуация с газом в ПЗХ Германии заставила немцев вспомнить о поставках из России

Однако такие заявления не успокаивают немцев, которые понимают, что большая часть газа в ПХГ Германии принадлежит структурам из других стран Евросоюза. А учитывая новое предложение Еврокомиссии об энергетической солидарности, ресурс из подземных хранилищ ФРГ может уйти в другие страны. В такой ситуации граждане Германии все чаще вспоминают о поставках газа из России.