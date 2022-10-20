Немцы на фоне энергетического кризиса не могут спокойно воспринимать заявление властей, что подземные хранилища газа заполнены на 96%. Жители Германии вспоминают о поставках голубого топлива из России, опасаясь, что энергоресурс в немецких ПГХ принадлежит другим странам.
Федеральное сетевое агентство Германии ранее заявила, что подземные хранилища почти полностью заполнены газом. При этом закачка энергоресурса не закончена. При этом, как уточнило ведомство, газ поступает с территории Франции.
Однако такие заявления не успокаивают немцев, которые понимают, что большая часть газа в ПХГ Германии принадлежит структурам из других стран Евросоюза. А учитывая новое предложение Еврокомиссии об энергетической солидарности, ресурс из подземных хранилищ ФРГ может уйти в другие страны. В такой ситуации граждане Германии все чаще вспоминают о поставках газа из России.
«И что? Теперь ясно, что этот газ не для Германии, а для тех, кто больше заплатит»;
«Забавная у многих логика. Российский газ – зло. Но когда он прибывает в немецкие хранилища, он становится немецким и не “гнилым” для других стран»;
«Насколько я знаю, большая часть этого газа предназначена не для нас, а для других стран ЕС», — прокомментировали немцы реальную ситуацию с ПВХ Германии.
Отметим, что после перехода ЕС к свободному рынку энергоносителей в большинстве стран Европы начался энергетический кризис. На ситуацию с энергоносителями в Евросоюзе также повлияли введенные антироссийские санкции и нежелание запускать газопровод «Северный поток — 2». Эксперты по энергетике отмечают, что страны Европа загнала себя в ловушку, пытаясь заменить российский газ поставками СПГ.