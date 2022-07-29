Реальная опасность из космоса. Обломки китайской ракеты упадут на землю через несколько дней, и пока неясно, где именно

Остатки ракеты Long March-5B («Чанчжэн-5-би»), которая на днях доставила на орбиту лабораторный модуль «Вэньтянь» для новой китайской орбитальной станции, в ближайшие дни упадут на Землю. Причём пока совершенно неясно, где именно.





Речь идёт о ступени ракеты с массой около 23 тонн. Само собой, большая часть объекта сгорит в атмосфере, но некоторые части могут добраться до поверхности и, в случае падения на суше, нанести ущерб или даже привести к гибели людей. На этом фоне как нельзя актуально смотрится статья, о которой мы писали на днях. Напомним, учёные предполагают, что с шансом 10% (и это консервативный прогноз) в ближайшие 10 лет космический мусор убьёт кого-то на земле.

Это уже третий случай, когда Китай становится виновником таких событий. В 2020 году ступень такой же ракеты упала в деревне в Кот-д’Ивуаре, повредив несколько зданий. Годом позже ещё одна упала в океан. По каким причинам Китай продолжает запускать свои ракеты именно таким образом, неясно.

Возвращаясь к грядущему событию, обломки упадут на землю в начале следующей недели. Пока ясно лишь то, что это произойдёт в пределах между 41 градусом южной широты и 41 градусом северной. Более точно место падения учёные смогут определить только спустя несколько часов после входа объекта в верхние слои атмосферы, что ориентировочно произойдёт 1 августа.