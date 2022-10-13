Realme впервые запустила в России бета-тестирование новой Android

Компания Realme сообщила хорошую новость для российских пользователей – компания впервые в России решила устроить бета-тестирование новой операционной системы Android для фирменных смартфонов.
Как отмечают разработчики, тестирование, возможно, станет первым шагом появления полноценного графика выхода обновлений оболочки Realme UI для России.
Стать первопроходцем и опробовать бета-версии Android 13 и Realme UI 4.0 могут пользователи смартфонов Realme GT 2 Pro и Realme GT Neo 3T.
Регистрация для пользователей Realme GT 2 Pro на участие в тестировании открыта с 12 октября, а пользователи Realme GT Neo 3T смогут зарегистрироваться с 24 октября.