Realme впервые запустила в России бета-тестирование новой Android

Компания Realme сообщила хорошую новость для российских пользователей – компания впервые в России решила устроить бета-тестирование новой операционной системы Android для фирменных смартфонов.





Как отмечают разработчики, тестирование, возможно, станет первым шагом появления полноценного графика выхода обновлений оболочки Realme UI для России.





Стать первопроходцем и опробовать бета-версии Android 13 и Realme UI 4.0 могут пользователи смартфонов Realme GT 2 Pro и Realme GT Neo 3T.

Регистрация для пользователей Realme GT 2 Pro на участие в тестировании открыта с 12 октября, а пользователи Realme GT Neo 3T смогут зарегистрироваться с 24 октября.