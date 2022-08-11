Realme продала больше смартфонов в России, чем Apple и Samsung вместе взятые

Ситуация на российском рынке смартфонов продолжает меняться. Так, в июле китайская компания Realme сумела обойти по продажам Apple и Samsung вместе взятых.





Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику МТС. Бывший уверенный лидер рынка, корейская компания Samsung, в июле заняла только 8,5% рынка в штучном выражении, а Apple — 7%. На долю же Realme приходится 17% всех продаж и второе место.

Первое место принадлежит Xiaomi с суббрендом Poco — 42%. Интересно, что Apple даже не удержала четвёртое место, уступив китайскому Tecno, набравшему 7,5%.

Ретейлеры отмечают, что продажи объемы поставок Apple и Samsung снизились почти на 90% по сравнению с началом года. Речь идёт как о прекращении официальных поставок, так и пока не развившимся параллельным импортом. По данным источников «Коммерсанта», суммарная доля Apple и Samsung снизится до 10% к Новому году, если параллельный импорт не наберет обороты.