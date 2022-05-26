Реализация проекта «Горская» в Петербурге создаст 8 тысяч рабочих мест для IT-специалистов

Руководитель проекта «Горская» Олег Избяков заявил, что он уникален не только для Петербурга, но и для всей России. Как сообщает издание «Экономика сегодня», бюджетная эффективность проекта составляет более 32 миллиардов рублей, которые пополнят как региональный, так и федеральный бюджеты. Особое внимание при реализации проекта компания «Мегалайн» уделяет инновационному кластеру. Это объясняется тем, что в условиях давления со стороны стран Запада информационная безопасность становится направлением номер один для России. Отмечается, что после реализации проекта будет создано 8 тысяч рабочих мест для специалистов в данной сфере.