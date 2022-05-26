Реализация проекта «Горская» в Петербурге создаст 8 тысяч рабочих мест для IT-специалистов

Строительство крупнейшего на северо-западе России IT-кластера в рамках реализации проекта «Горская» позволит создать новые рабочие места для специалистов в сфере информационной безопасности. Всего будет создано 8 тысяч рабочих мест.
Руководитель проекта «Горская» Олег Избяков заявил, что он уникален не только для Петербурга, но и для всей России. Как сообщает издание «Экономика сегодня», бюджетная эффективность проекта составляет более 32 миллиардов рублей, которые пополнят как региональный, так и федеральный бюджеты. Особое внимание при реализации проекта компания «Мегалайн» уделяет инновационному кластеру. Это объясняется тем, что в условиях давления со стороны стран Запада информационная безопасность становится направлением номер один для России. Отмечается, что после реализации проекта будет создано 8 тысяч рабочих мест для специалистов в данной сфере.
«Проект “Горская” направлен на развитие IT-отрасли, современной промышленности, создание новых 17,5 тысячи рабочих мест в высокотехнологических отраслях экономики и импортозамещение», — заявил генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».
Соглашение о развитии территории «Горская» было подписано гендиректором «Мегалайна» и правительством Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году. Как сообщают СМИ, губернатор Александр Беглов высоко оценил данный проект. На грядущем ПМЭФ-2022 Геннадий Корупятник объявит победителя международного конкурса на лучшее архитектурно-градостроительное решение. Жюри рассмотрело 23 заявки от претендентов из разных стран мира.