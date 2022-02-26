Реализация проекта «Горской» в Петербурге улучшит экологическое состояние Финского залива

Проект комплексного развития территории «Горская» в Петербурге продолжает активно обсуждаться. Об этом подробно рассказал генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Проект строительства включает в себя масштабный инновационный город с учетом лучших экологических тенденций современности. В Северной столице не хватает рекреационных зон, где граждане могли бы расслабиться и отдохнуть от городской суеты. Отмечается, что проект создан с учетом всех передовых европейских традиций, поэтому он поможет улучшить нынешнее состояние Финского залива.

«Мы изначально позиционировали проект как преемника лучшего опыта интересных зарубежных экологичных проектов. Мы обязательно постараемся сохранить существующую уникальную природу Финского залива — по крайней мере, там, где она до сих пор сохранена (особенно ближе к границе с Лисьеносовским лесопарком)», — пояснил Корупятник изданию «Слово и Дело».

«Горская» соединит вместе деловую зону и зону экотуризма. Кроме этого, там будет обустроена и обыграна акватория кластера — новой набережной смогут пользоваться миллионы петербуржцев и гостей города.

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