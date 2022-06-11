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Реакция России на запрос Китая по турбореактивным двигателям НК-32 удивила аналитиков Sohu

Реакция России на запрос Китая по турбореактивным двигателям НК-32 удивила аналитиков Sohu
globallookpress/MOD Russia

Пекин не ожидал жесткой реакции России на просьбу предоставить технологии создания турбореактивного двигателя НК-32, пишут аналитики китайского портала Sohu, передает «ПолитРоссия».

Несмотря на крайне плотное сотрудничество между Россией и Китаем, Москва отказалась поделиться технологией своего уникального двигателя НК-32, который устанавливают, например, на стратегический бомбардировщик Ту-160. Эта машина считается самой мощной в мире.

«Когда китайская сторона обратилась с просьбой выкупить технологию двигателя НК-32, в Москве ответили: лучше мы ее уничтожим, чем продадим. Это решение порядком удивило китайских покупателей», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, РФ не захотела разглашать техническую тайну, поскольку крайне бережно относится к своей интеллектуальной собственности, позволяющей занимать ведущие позиции в мировом машиностроении.

Китайские аналитики убеждены, что, получив российские технологии, Пекин сумел бы моментально сделать прыжок в развитии собственных двигателей. Однако Москва предпочла сохранить тайну работы уникального силового агрегата. Более того, недавно РФ представила модернизированную версию одного из лучших турбореактивных двигателей планеты.

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