Реакция России на запрос Китая по турбореактивным двигателям НК-32 удивила аналитиков Sohu

Пекин не ожидал жесткой реакции России на просьбу предоставить технологии создания турбореактивного двигателя НК-32, пишут аналитики китайского портала Sohu, передает «ПолитРоссия».
Несмотря на крайне плотное сотрудничество между Россией и Китаем, Москва отказалась поделиться технологией своего уникального двигателя НК-32, который устанавливают, например, на стратегический бомбардировщик Ту-160. Эта машина считается самой мощной в мире.
«Когда китайская сторона обратилась с просьбой выкупить технологию двигателя НК-32, в Москве ответили: лучше мы ее уничтожим, чем продадим. Это решение порядком удивило китайских покупателей», — говорится в материале.
По мнению авторов статьи, РФ не захотела разглашать техническую тайну, поскольку крайне бережно относится к своей интеллектуальной собственности, позволяющей занимать ведущие позиции в мировом машиностроении.
Китайские аналитики убеждены, что, получив российские технологии, Пекин сумел бы моментально сделать прыжок в развитии собственных двигателей. Однако Москва предпочла сохранить тайну работы уникального силового агрегата. Более того, недавно РФ представила модернизированную версию одного из лучших турбореактивных двигателей планеты.