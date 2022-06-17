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Реакция Путина на обвинения США в инфляции восхитила американских пользователей Twitter

Реакция Путина на обвинения США в инфляции восхитила американских пользователей Twitter
Prt scr youtube.com/ Аргументы и факты – AиФ

Пользователи Twitter из США пришли в восторг от ответа президента России Владимира Путина на обвинения США в инфляции. Своими эмоциями они поделились на просторах соцсети.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме глава России подчеркнул, что такие выпады со стороны Белого дома нацелены на тех, «кто читать и писать не умеет». 

«Это он о Джо Байдене», — отметил один из комментаторов.

Ранее глава США вывел отдельное название для резкого роста цен на территории страны – «путинское подорожание». Корреспонденты RT передали слова российского лидера о том, что Кремлю удалось сдержать инфляционный всплеск в государстве. 

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RusNewsToday24
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