ReactOS, Windows 10 и Cyberpunk 2077 смогли запустить на ПК с процессором «Эльбрус»

Разработчики операционной системы ReactOS смогли запустить 64-битный порт системы на ПК с процессором «Эльбрус-8С1». Этот запуск осуществили с использованием транслятора инструкций x86 под названием Lintel 4.2.





На данный момент работает клавиатура и мышь с интерфейсом PS/2, а накопители USB-накопители определяются, но смонтировать их в файловую систему пока не получается.

Помимо этого, блогер Maxim Gorshenin обратил внимание на видеозапись на YouTube-канале Elbrus PC Play. Это запись трансляции, где автор протестировал сразу 4 игры на ПК с процессором «Эльбрус-8С». Сборка была оснащена также 32 ГБ оперативной памяти и игровой видеокартой. В качестве ОС использовалась Windows 10 в режиме бинарной трансляции.

Энтузиаст смог запустить Cyberpunk 2077, GTA 5, The Witcher 3 и Doom (2016). Только последняя игра показала более-менее высокую частоту кадров — 30-40 FPS. Во всех остальных случаях показатели варьировались от 15-20 до 1-2 FPS.

Ранее сообщалось, что российские банкоматы на базе процессоров «Эльбрус» появятся уже в будущем году.