RCD: отставание от России в сфере гиперзвука может обернуться ужасными последствиями для США

RCD: отставание от России в сфере гиперзвука может обернуться ужасными последствиями для США Новости
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Технологическое отставание от России грозит малоприятными последствиями для США. Пентагону придется очень постараться, чтобы исправить текущую ситуацию, считает аналитик Джо Лориенти.

В статье для американского портала RealClearDefense он отметил, что впервые за целое поколение США испытывают «значительный технологический дефицит» из-за проблем с разработками гиперзвукового оружия. Это неприемлемо, учитывая возможности России в этой сфере, пишет Лориенти. «ПолитРоссия» поделилась переводом статьи.

РФ и КНР, ставшие главными конкурентами Соединенных Штатов, добились больших успехов в развитии гиперзвуковых технологий, в то время как Вашингтон даже не «сдвинулся с мертвой точки». По мнению Лориенти, у Пентагона остался последний шанс, поэтому необходимо выполнить два важных условия, чтобы догнать Москву.

Во-первых, нужно объединить усилия американских гигантов оборонной промышленности с инновационными проектами венчурных компаний, занимающихся новейшими технологиями. Вторым условием является «поощрение широкой конкуренции», чтобы появилась возможность выбрать наилучшие технологии из всех предложенных.

«В противном случае Вашингтон рискует столкнуться с ужасными последствиями проигрыша России и Китаю», — резюмировал автор.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал о гиперзвуковом оружии России — баллистических ракетах «Циркон». Эти снаряды способны преодолеть все известные системы защиты, передает Infox.

 
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