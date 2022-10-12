Разыскиваемый за убийство мужчина открыл огонь по спецназовцам в Филадельфии

В результате перестрелки при задержании трое спецназовцев получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован ответным огнем правоохранителей. В полиции уточнили, что один из SWAT был ранен в ногу, другой — в бедро, а третий получил ранение в грудь. Пострадавших спецназовцев доставили в больницу. Двое силовиков могут быть выписаны в самое ближайшее время.