Развитие проекта «Горская» позволит решить проблему дефицита IT-специалистов в России

Территория «Горской» в Санкт-Петербурге может стать российской Силиконовой долиной и даже превзойти калифорнийский центр высоких технологий.
Генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник заявил, что одной из основных задач проекта является IT-кластер. Территория должна стать центром притяжения и развития в России.
Большое количество IT-специалистов покинуло страну за последнее время. Корупятник отметил, реализация проекта «Горская» позволит решить проблему недостатка квалифицированных кадров, передает Федеральное агентство новостей.
«Горская» может создать почву для обратной интеграции специалистов. Планируются очень интересные условия, это фактически будет наша отечественная Силиконовая долина, в некоторой степени даже превосходящая американскую», — заявил глава «Мегалайна».
Геннадий Корупятник отметил, что план модернизации «Горской» подразумевает развитие инновационных технологий, но нельзя исключать и иные преимущества проекта. В течение ближайших нескольких лет исторический район Петербурга может превратиться в туристический и деловой центр региона.