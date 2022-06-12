Развитие проекта «Горская» позволит решить проблему дефицита IT-специалистов в России

Геннадий Корупятник отметил, что план модернизации «Горской» подразумевает развитие инновационных технологий, но нельзя исключать и иные преимущества проекта. В течение ближайших нескольких лет исторический район Петербурга может превратиться в туристический и деловой центр региона.