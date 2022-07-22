Развитие изобретательства обсудили в Торгово-промышленной палате России

Дискуссия на тему «Изобретательство в России: что делать?» прошла в Торгово-промышленной палате России. Ее участниками стали представители образовательных и госучреждений, руководители технопарков и изобретатели.
За два часа присутствующие обсудили связь качества образования с инженерной деятельностью в России. Кроме того, была затронута тема роли бизнеса в развитии инноваций, передает телеканал «360».
«Крупные компании начинают заниматься выращиванием и поддержкой начинающих молодых инженеров. Рационализаторское движение возобновляется, и это приятно», — подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Планами по развитию отрасли во время дискуссии поделились и сами молодые изобретатели. Они сообщили о важности удовлетворения своих запросов со стороны государства и предпринимательства для плодотворной работы.