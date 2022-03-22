Разведка Украины проговорилась о местонахождении Зеленского

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О том, что президент Украины Владимир Зеленский не находится в Киеве информация муссируется давно, однако явных доказательств этих предположений нет.

Политологи и СМИ высказывали предположение, что Зеленский может находиться в Польше, но тут украинская разведка случайно либо намеренно проговорилась о его вероятном местонахождении.

На это обратил внимание немецкий политолог Александр Сосновский. Германское издание ntv сообщило, ссылаясь на официальное заявление украинской контрразведки, что предотвращено покушение на президента Украины.

– Внимание! Группу киллеров поймали в Ужгороде. Напомню, что Ужгород находится совсем неподалеку от границы со Словакией и Венгрией, — пишет политолог в своем телеграм-канале.

Он также не исключает, что контрразведка намеренно “вбросила” в СМИ ложный след.

– И кому он нужен ? Если кому и выгодно совершить покушение на Зеленского, так это своим же. И место освободится и мученика из него сделают. Зеленский, бойся друзей своих, — предостерег Сосновский.

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