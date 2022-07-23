Британская спецслужба MI-6 передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому и Генштабу ВСУ разведданные о предстоящих боях в Донбассе. Об этом сообщает издание «Свободная пресса» со ссылкой на исследование Института изучения войны (ISW).
Британская разведка сообщила, что вскоре может состоятся битва за Донбасскую дугу. Эта операция может помочь российским войскам взять в окружение около 70 тысяч украинских военных и нанести окончательное поражение Киеву.
«Операция «Донбасская дуга 2.0» должна позволить российским войскам окружить до 70 тысяч солдат украинской армии и нанести сокрушительное поражение ВСУ», — пишет «Свободная пресса».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.