Служащие военной разведки ЛНР обнаружили сожженные тела украинских боевиков на поле боя под городом Соледар в ДНР. Об этом сообщило РИА Новости.
По информации от разведчиков, тела лежат рядом с воронками от взрывов снарядов артиллерии. Военнослужащие предполагают, что солдаты ВСУ облили тела бензином и подожгли при отступлении.
Сделано это было с целью усложнить определение личности солдат. Разведка считает, что это трупы иностранных наемников, которые приехали воевать за Киев.
Ранее портал RT передавал сообщение Минобороны, в котором говорилось о том, что на Украине был убит 21 наемник из США за последние четыре недели.