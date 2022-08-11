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Разведка ЛНР: украинские боевики сжигают тела иностранных наемников

Разведка ЛНР: украинские боевики сжигают тела иностранных наемников
pxhere.com

Служащие военной разведки ЛНР обнаружили сожженные тела украинских боевиков на поле боя под городом Соледар в ДНР. Об этом сообщило РИА Новости.

По информации от разведчиков, тела лежат рядом с воронками от взрывов снарядов артиллерии. Военнослужащие предполагают, что солдаты ВСУ облили тела бензином и подожгли при отступлении.

Сделано это было с целью усложнить определение личности солдат. Разведка считает, что это трупы иностранных наемников, которые приехали воевать за Киев.

Ранее портал RT передавал сообщение Минобороны, в котором говорилось о том, что на Украине был убит 21 наемник из США за последние четыре недели.

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