Разведенный Лепс надеется еще раз стать отцом

Артист в 2021 году разошелся со своей супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Лепс сохранил теплые отношения с бывшей женой. Дочь исполнителя Инга Лепс недавно осчастливила своего отца, сделав его дедушкой. Певец также не отрицает, что у него могут появиться новые дети.