Разведенный Лепс надеется еще раз стать отцом

Российский исполнитель Григорий Лепс поделился возможными планами на личную жизнь. Он не против завести детей даже после развода.
Артист в 2021 году разошелся со своей супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Лепс сохранил теплые отношения с бывшей женой. Дочь исполнителя Инга Лепс недавно осчастливила своего отца, сделав его дедушкой. Певец также не отрицает, что у него могут появиться новые дети.
«Старшая дочь сделала меня дедушкой, подарив новые ощущения. Кто знает, может, у меня будут еще дети», — передает слова звезды портал «На Рублевке и На Новой Риге Life».
Лепс является отцом четверых детей. Артист назвал лучшими годы, проведенные вместе с Шаплыковой. Исполнитель заявил, что в разводе с ней виноват только он, потому что в определенный момент сильно ее обидел.