Разведенную Ирину Винер заметили в объятиях Бедроса Киркорова

Как рассказали авторы портала «BLITZ.center», Ирину Винер заметили на празднике в честь Мартина Киркорова, сына известного поп-исполнителя Филиппа. Звездный певец опубликовал в соцсетях кадр, на котором он, его отец Бедрос Киркоров и Винер вместе позируют. Многие особо уделили внимание тому факту, что Бедрос приобнял Ирину.