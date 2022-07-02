Новости0

Разведенную Ирину Винер заметили в объятиях Бедроса Киркорова

Разведенную Ирину Винер заметили в объятиях Бедроса Киркорова
Агентство «Москва» / Игорь Иванко

Ирина Винер-Усманова после развода с миллионером Алишером Усмановым на какое-то время скрылась с глаз общественности, но недавно объявилась в компании двух мужчин.

Как рассказали авторы портала «BLITZ.center», Ирину Винер заметили на празднике в честь Мартина Киркорова, сына известного поп-исполнителя Филиппа. Звездный певец опубликовал в соцсетях кадр, на котором он, его отец Бедрос Киркоров и Винер вместе позируют. Многие особо уделили внимание тому факту, что Бедрос приобнял Ирину.

«Спасибо, что были рядом с нами в этот праздничный день!» — подписал Киркоров.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.