Разведенная Эвелина Бледанс откровенно высказалась о супружеских изменах

Актриса Эвелина Бледанс выступила в эфире YouTube-шоу «Легенда» и рассказала об изменах, поделившись своим мнением об «интрижках на стороне».
Бледанс была замужем три раза, последний ее брак с Семиным развалился из-за супружеских измен. Артистка уверена, что рассказывать такой щепетильной теме не стоит.
«Я считаю, что не надо рассказывать, что там и где было. Бывает всякое, бывают вещи, когда обстоятельства выше тебя. Надо это забыть, и чтобы оно ушло вместе с тобой на пляже в песок и все», — сказал Бледанс.