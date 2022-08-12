Разведчики НМ ЛНР ликвидировали позицию украинских националистов под Соледаром

Согласно информации РИА Новости, группа луганских разведчиков подошла к замаскированной позиции украинских националистов ранним утром: вражеская точка была развернута в лесопосадке и использовалась для на падения на ВС РФ и НМ ЛНР. Известно, что в итоге позицию ВСУ успешно ликвидировали.