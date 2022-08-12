Разведчики НМ ЛНР ликвидировали позицию украинских националистов под Соледаром

Военнослужащие Народной милиции ЛНР в рамках спецоперации по защите Донбасса обнаружили и уничтожили позицию противника в районе населенного пункта Соледар.
Согласно информации РИА Новости, группа луганских разведчиков подошла к замаскированной позиции украинских националистов ранним утром: вражеская точка была развернута в лесопосадке и использовалась для на падения на ВС РФ и НМ ЛНР. Известно, что в итоге позицию ВСУ успешно ликвидировали.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские войска отступают из населенного пункта Нагорное в направлении Соледара, передает RT.