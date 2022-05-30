«Разумность и достаточность»: эксперты высказались в беседе с ФАН о контроле за преступниками

Эксперты высказали свое мнение по поводу «цифровой слежки» за преступниками и, в частности, гражданами, совершившими злодеяния против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для решения этих задач России нужно сосредоточиться на разумности и достаточности, а также выработать «цифровую конституцию».
Законопроект о пожизненном контроле за педофилами будет внесен в Госдуму по инициативе ОНФ в ближайшее время. Если его примут, преступников обяжут носить электронные браслеты, благодаря которым можно будет отслеживать перемещение вышедших из тюрьмы.
Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Мира Тэрада подчеркнула в беседе с ФАН, что проблема педофилии в России стоит крайне остро, а цифровой контроль над преступниками — идея актуальная и важная. При этом крайне важно обеспечить полную законность этого контроля, разработать нормативную базу.
«Практика развитых стран показывает, что система контроля действует достаточно эффективно — спасает жизни детей и держит под строгим надзором потенциально опасных представителей нашего социума», — отметила Тэрада.
Глава департамента международного развития и построения связей группы компаний Will Group Юлия Погасий напомнила, что типичный педофил совершает 117 сексуальных преступлений в течение жизни. Такие данные приводит Национальный реестр сексуальных преступников.
«Каждые 40 секунд в мире пропадает ребенок. Применение умных устройств совместно с регламентирующими ограничениями контролирующих органов позволит снизить наступление рецидива преступления у освободившегося педофила», — считает Погасий.
России необходима действующая «цифровая конституция», определяющая и контролирующая цифровую культуру в самом широком смысле этого слова, считает заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты» Екатерина Дашевская. По словам правозащитницы, в текущей ситуации главное — не скатиться в цифровой тоталитаризм.