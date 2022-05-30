«Разумность и достаточность»: эксперты высказались в беседе с ФАН о контроле за преступниками

Эксперты высказали свое мнение по поводу «цифровой слежки» за преступниками и, в частности, гражданами, совершившими злодеяния против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для решения этих задач России нужно сосредоточиться на разумности и достаточности, а также выработать «цифровую конституцию».