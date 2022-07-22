Разработка ученых из Сингапура позволяет по фото пениса выявить онкологию

Сингапурские ученые разработали мобильное приложение HeHealth, позволяющее мужчинам выявлять возникновение онкологических заболеваний на ранней стадии.
Утверждается, что, воспользовавшись приложением, можно по снимку пениса проверить себя на наличие рака. Поясняется, что искусственный интеллект обследует снимок, проанализирует его особенности и ответит на этот вопрос. Данная методика, как считает «Инфореактор», имеет шанс стать популярной у мужчин, которые стесняются проблем с половой системой, так как позволит им самостоятельно следить за своим здоровьем и обращаться к врачам только в случае необходимости, сообщает Privet-Rostov.ru.
В добавок к этому приложение HeHealth способно выявить признаки болезней, передаваемых половых путем. Отмечается, что приложение обеспечивает полную конфиденциальность щекотливой информации и диагнозов. Новинка уже используется на практике, ею воспользовались уже более тысячи клиентов.