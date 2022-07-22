Новости02

Разработка ученых из Сингапура позволяет по фото пениса выявить онкологию

Разработка ученых из Сингапура позволяет по фото пениса выявить онкологию
pxhere.com

Сингапурские ученые разработали мобильное приложение HeHealth, позволяющее мужчинам выявлять возникновение онкологических заболеваний на ранней стадии.

Утверждается, что, воспользовавшись приложением, можно по снимку пениса проверить себя на наличие рака. Поясняется, что искусственный интеллект обследует снимок, проанализирует его особенности и ответит на этот вопрос. Данная методика, как считает «Инфореактор», имеет шанс стать популярной у мужчин, которые стесняются проблем с половой системой, так как позволит им самостоятельно следить за своим здоровьем и обращаться к врачам только в случае необходимости, сообщает Privet-Rostov.ru.

В добавок к этому приложение HeHealth способно выявить признаки болезней, передаваемых половых путем. Отмечается, что приложение обеспечивает полную конфиденциальность щекотливой информации и диагнозов. Новинка уже используется на практике, ею воспользовались уже более тысячи клиентов.

онкология приложение ученые
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.