Разработка ученых из Сингапура позволяет по фото пениса выявить онкологию

Утверждается, что, воспользовавшись приложением, можно по снимку пениса проверить себя на наличие рака. Поясняется, что искусственный интеллект обследует снимок, проанализирует его особенности и ответит на этот вопрос. Данная методика, как считает «Инфореактор», имеет шанс стать популярной у мужчин, которые стесняются проблем с половой системой, так как позволит им самостоятельно следить за своим здоровьем и обращаться к врачам только в случае необходимости, сообщает Privet-Rostov.ru.