Разработчики соцсети ЯRUS развивают миф о стереотипах женских профессий в IT-индустрии

Какие нужно прокачивать скиллы в профессии менеджера проекта и каким кейсом гордиться в истории успеха Senior Project Manager ЯRUS Натальи Корнеевой.
Сегодня сложно какого-то удивить тем, что многие представительницы прекрасной половины человечества занимают высокие руководящие должности в различных сферах. В списке НR – агентств среди самых востребованных профессий на рынке труда только по IT-направлению следующие вакансии: старший аналитик, техписатель, лид команды QA, веб QA, fronted. При этом, все данные позиции в команде ЯRUS занимают представительницы слабого пола.
«Никогда не сталкивалась с дискриминацией при трудоустройстве, наоборот, на позицию менеджера девушки лучше подходят: они более ответственные. Кроме того, все сильно зависит от самого человека, а не от половой принадлежности. Хотя на моей практике очень мало было разработчиков из числа девушек», – подчеркнула Наталья Корнеева, старший менеджер проекта ЯRUS.
Серьезным процессом разработки приложения занимается Senior Project Manager Наталья Корнеева. Хотя раньше думала стать врачом – нейрохирургом или психиатром. Однако жизнь расставила приоритеты, и теперь Наталья создает флагманский IT-проект в своей карьере – приложение ЯRUS, которое радует пользователей. Кроме этого, занимается прогнозированием развития IT-продукта и сроками выполнения всех задач. При этом оценивает трудозатраты и компетентность каждого сотрудника отдела разработки.
«В профессии важна совокупность наrd и soft-скиллов, неважно какого пола человек, но он должен здраво оценивать свои технические умения. Сейчас с этим большие проблемы из-за большого количества непонятных курсов, которые сообщают, что ты через 3 месяца станешь гениальным разработчиком и будешь зарабатывать много денег», – заметила Наталья Корнеева, старший менеджер проекта ЯRUS.
Как отметила Наталья, готовить обновление для 6 миллионной аудитории соцсети ЯRUS всегда волнительно. Поэтому среди разработчиков существуют свои приметы, к примеру, категорически выпускать релизы по пятницам, чтобы избежать непредвиденных форс-мажорных обстоятельств.
Сегодня Наталья сама активно пользуется приложением, не только с профессиональной точки зрения, но и как обычный пользователь. Планирует начать вести свой блог и постить интересный контент о кошках породы любимой породы тойгер. И воплощать как автор все свои идеи в социальная сеть ЯRUS.