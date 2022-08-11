Разработчики соцсети ЯRUS развивают миф о стереотипах женских профессий в IT-индустрии

«Никогда не сталкивалась с дискриминацией при трудоустройстве, наоборот, на позицию менеджера девушки лучше подходят: они более ответственные. Кроме того, все сильно зависит от самого человека, а не от половой принадлежности. Хотя на моей практике очень мало было разработчиков из числа девушек», – подчеркнула Наталья Корнеева, старший менеджер проекта ЯRUS.