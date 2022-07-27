Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl показали три новых скриншота

Студия GSC Game World опубликовала три новых скриншота из игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Они показывают всю мощь движка Unreal Engine 5, который используется в игре.



Аномалия

При этом сам кадры взяты из трейлера, который опубликовали в июне. Они называются «Аномалия», «Периметр» и «Отражение».



Периметр



Отражение

«Немало разных жизненных историй можно увидеть в Зоне — самом загадочном и опасном месте на всей Земле. Тысячи смельчаков отовсюду ищут здесь новой жизни или чётко идут к своим целям, каждый со своей мотивацией и собственной судьбой. Что же ищешь в Зоне ты, сталкер? Скажи нам, почему ты так хочешь попасть за Периметр!», — говорится в опубликованном посте.

Сама игра выйдет в 2023 году, хотя точной даты пока нет. Приём предзаказов уже идёт, но в России игру смогут получить разве что те, кто оплатил подписку Game Pass на несколько месяцев вперёд.

В игре, напомним, не будет русской озвучки, хотя энтузиасты уже пообещали сделать её независимо от GSC.