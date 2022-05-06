разработчики не могут публиковать новые платные приложения и обновления, а пользователи — скачивать

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Компания Google опубликовала важное сообщение на сайте поддержки по поводу ситуации с Россией. С 5 мая в Google Play начали блокировать скачивание платных приложений и обновлений для платных приложений в России.





Напомним, платежная система Google Play приостановила работу для пользователей в России с 10 марта 2022. Как поясняет Google, это означает, что пользователи не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России.

Как подчёркивает служба поддержки Google, бесплатные приложения остаются доступными в Google Play Store.

Что касается разработчиков, то теперь они могут публиковать только новые бесплатные приложения и обновлять существующие бесплатные. Разработчикам платных приложений Google сообщила, что при желании они могут предложить свое приложение бесплатно или удалить платную подписку во время приостановки.