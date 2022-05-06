    В тренде

    разработчики не могут публиковать новые платные приложения и обновления, а пользователи — скачивать

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    разработчики не могут публиковать новые платные приложения и обновления, а пользователи — скачивать

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Компания Google опубликовала важное сообщение на сайте поддержки по поводу ситуации с Россией. С 5 мая в Google Play начали блокировать скачивание платных приложений и обновлений для платных приложений в России.


    Напомним, платежная система Google Play приостановила работу для пользователей в России с 10 марта 2022. Как поясняет Google, это означает, что пользователи не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России. 

    Как подчёркивает служба поддержки Google, бесплатные приложения остаются доступными в Google Play Store. 

    Что касается разработчиков, то теперь они могут публиковать только новые бесплатные приложения и обновлять существующие бесплатные. Разработчикам платных приложений Google сообщила, что при желании они могут предложить свое приложение бесплатно или удалить платную подписку во время приостановки. 

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »