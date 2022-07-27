Разработчики гиперзвуковых ракет, космических аппаратов и истребителей США пожаловались на нехватку комплектующих и рабочей силы

Американские производители вооружений Lockheed Martin и Raytheon Technologies столкнулись с нехваткой комплектующих и рабочей силы. Об этом сообщило издание The Financial Times.

Lockheed Martin производит истребители F-35

«Мы совершенно не удовлетворены показателями нашего оборонного бизнеса в этом квартале, нам есть над чем работать. Заказы были уникальными, а их исполнение – не очень», – сказал исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хэйза. По его утверждению, во втором квартале 2022 года из-за проблем с поставками заводы компании были обеспечены необходимыми комплектующими только в 50% случаев, тогда как в нормальных условиях этот показатель составляет от 90% до 95%.

Кроме того, Lockheed Martin и Raytheon испытывают нехватку персонала, к которой в начале года привело распространение штамма коронавируса «омикрон». The Financial Times отмечает, что проблемы, связанные с нарушением цепочек поставок и дефицитом рабочей силы, вряд ли удастся решить в 2022 году.

В условиях, когда на мировом рынке вооружений растет спрос на продукцию Lockheed Martin и Raytheon, компании наблюдают снижение продаж. Так, Raytheon сообщила, что во втором квартале прибыль ее подразделения, отвечающего за производство ракетных систем, сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 3,6 миллиарда долларов. Raytheon также ожидает, что в течение 2022 года объем доходов компании продолжит снижаться. В свою очередь Lockheed Martin недополучила 945 миллиона долларов из-за падения продаж истребителей F-35.

Между тем компании прогнозируют рост продаж в долгосрочной перспективе, поскольку правительства западных стран размещают все больше заказов на вооружения. Как заявил Хейз, Соединенные Штаты продолжат закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и крылатые ракеты Tomahawk. По данным издания, власти Польши обратились к Raytheon с просьбой в ускоренном порядке поставить стране ракетные комплексы Patriot. Напомним, помимо всего прочего Raytheon Technologies занимается созданием гиперзвуковой противоракеты.

Что касается Lockheed Martin, то на ее истребитель F-35 Lightning есть хороший спрос: зад 375 самолётов заказал Пентагон, Чехия рассматривает покупку 24 истребителей.