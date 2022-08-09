Разработана технология заваривания холодного кофе с помощью лазера

В жаркие дни многие любители кофе предпочитают колд брю — кофе холодного заваривания. Он отличается высоким содержанием кофеина и хорошим вкусом, однако у него есть недостаток. Такой напиток должен настаиваться от 8 до 24 часов. Но разработка учёных из немецкого Университета Дуйсберга в Эссене позволяет ускорить процедуру в разы.





Исследователи использовали лабораторный лазер, настроив его так, чтобы он давал импульсы мощностью в 125 пикоджоулей длительностью в 10 пикосекунд. После этого лазерный импульс пропустили через смесь молотого кофе и воды в течение примерно трех минут. По данным источника, луч проходить через напиток до 80 тысяч раз в секунду.

В результате получился кофе, который ничем не уступает классическому колд брю, но заваривается намного быстрее. При этом показатель кислотности (одна из характеристик кофе) почти не отличается от традиционного метода приготовления, а уровень кофеина оказался ближе к обычному горячему кофе.





При этом учёные утверждают, что «лазерный» кофе можно улучшить, если заваривать его таким способом ещё несколько минут. Он будет более ароматным и с высоким содержанием кофеина.

Команда возлагает большие надежды на коммерческое внедрение технологии и планирует работать над массовыми системами лазерной заварки кофе для использования в кафе.