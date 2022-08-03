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Разогнанный до 5,15 ГГц 64-ядерный процессор AMD Threadripper 5995WX установил мировой рекорд многопоточной производительности

Разогнанный до 5,15 ГГц 64-ядерный процессор AMD Threadripper 5995WX установил мировой рекорд многопоточной производительности

Флагманский процессор AMD для рабочих станций Threadripper PRO 5995WX характеризуется AMD как «неразгоняемый», но если вооружиться правильной материнской платой на чипсете WRX80, то разогнать CPU получится. Так и поступил оверклокер из Тайваня под ником TSAIK. Он использовал системную платы MSI WS WRX80 в своем тестовом стенде, и ему удалось поднять частоту Threadripper PRO 5995WX до 5,15 ГГц. Казалось бы – пустяк, если бы не одно «но»: это частота всех 64 ядер!

Базовая частота Threadripper PRO 5995WX – 2,7 ГГц, максимальная (при загрузке одного ядра – 4,5 ГГц). То есть прибавка относительно максимальной паспортной частоты невелика – всего-то 14%. Но по факту разгон очень существенный, и это, естественно, сказалось на результатах.

Разогнанный до 5,15 ГГц 64-ядерный процессор AMD Threadripper 5995WX установил мировой рекорд многопоточной производительности

Работающий на частоте 5,15 ГГц Threadripper PRO 5995WX не просто пробил отметку в 100 000 баллов в Cinebench R23, а прилично ушел вышел. В итоге в многопоточном тесте – 116 142 балла, и это мировой рекорд, отраженный в базе данных HWBot.

Разогнанный до 5,15 ГГц 64-ядерный процессор AMD Threadripper 5995WX установил мировой рекорд многопоточной производительности
Разогнанный до 5,15 ГГц 64-ядерный процессор AMD Threadripper 5995WX установил мировой рекорд многопоточной производительности

Предыдущий максимальный результат – 105 170 баллов – был зафиксирован при разгоне Ryzen Threadripper 3990X до частоты 5,25 ГГц. Тогда, как и в случае TSAIK, использовалась система охлаждения на базе жидкого азота.

amd
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