Разогнанный до 4,82 ГГц пользовательский 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 5990X получил немыслимые 100 000 баллов в Cinebench R23

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AMD Ryzen Threadripper Pro 5000 официально поступили в продажу, но обычные пользовательские версии этих процессоров AMD по какой-то причине отменила. Впрочем, версии Pro не сильно отличаются от обычных и, следовательно, эксперимент, проведенный оверклокером над флагманским Ryzen Threadripper 5990X, вполне можно будет повторить в отношении Threadripper Pro 5995WX.





Оверклокеру где-то удалось раздобыть Ryzen Threadripper 5990X с артикулом 100-000000443-40_Y. CPU линейки со схожими артикулами уже фигурировали в Сети, и это говорит о том, что AMD все-таки планировала выпуск обычных гражданских Ryzen Threadripper 5000 без приставки Pro в названии, но почему-то их отменила. Тем не менее, такие CPU есть, и их как-то даже можно достать.

Ryzen Threadripper 5990X имеет 64 вычислительных ядра и поддерживает многопоточность. Объем кэш-памяти третьего уровня составляет 288 МБ, базовая частота – 2,65 ГГц (2,27 в среднем). По характеристикам он близок Threadripper Pro 5995WX. Интересно, что CPU работал с материнской платой Asus ROG ZENITH II Extreme Alpha на чипсете TRX40, хотя Threadripper Pro 5000 рассчитаны на материнские платы WRX80. В составе тестовой сборки также использовалась память DDR4 объемом 32 ГБ (четыре модуля по 8 ГБ) и модифицированная СЖО EK-Quantum.





В ходе манипуляций с ручным разгоном настраивался каждый чиплет CCD, CCD4 показал лучший результат, заработав на частоте 4,82 ГГц при напряжении 1,45 В.





В результате всех манипуляций разогнанный Ryzen Threadripper 5990X получил прибавку в 50% производительности в AI Benchmark, 58% – в Cinebench R23 и более 80% – в тесте центрального процессора 3DMark. В многопоточном тесте Cinebench R23 процессор набрал более 100 000 баллов! Частота во время этого теста составила 4,525 МГц, а температура – 95 °С. При этом CPU потреблял 691 Вт!