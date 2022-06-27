Разочарованные транспортной реформой петербуржцы советуют чиновникам прокатиться в душных автобусах

«Когда только анонсировали транспортную реформу, я ознакомился с некоторыми ее особенностями, и мне сразу показалось, что нововведение не будет работать так, как хотелось бы. Сейчас я в этом убедился: с начала мая по настоящее время я часто пользовался общественным транспортом, потому что у меня было много дел в центре и так банально удобнее – не нужно искать место для парковки и переживать, что опоздаешь. Так вот, несколько раз я столкнулся с тем, что не могу оплатить проезд», – объяснил Сафронов.