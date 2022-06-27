Разочарованные транспортной реформой петербуржцы советуют чиновникам прокатиться в душных автобусах

Жители Санкт-Петербурга обнаружили еще один недостаток новой транспортной реформы. Пассажиры массово жалуются на духоту в автобусах.
В конце месяца в Северной столице наступила аномальная жара, однако в общественном транспорте не торопятся включать кондиционеры. Подобные сообщения поступают о низкопольных автобусах, которые позиционируются как современные.
В некоторых случаях водители по каким-то причинам отказываются включать кондиционеры. Также сообщается, что в новых автобусах это оборудование зачастую неисправно. Недовольные жители города на Неве в связи с этим придумали для чиновников Смольного своеобразный аттракцион.
«Предлагаю новый вид аттракционов для чиновников: в восемь утра набиться в душный автобус с 50 другими бедолагами и отправиться в незабываемое путешествие до работы!» — приводит слова одного из разочарованных петербуржцев «Экономика сегодня».
Член Движения гражданских инициатив (ДГИ) Дмитрий Сафронов также высказался о транспортной реформе. По словам общественника, он с самого начала сомневался в ее успехе.
«Когда только анонсировали транспортную реформу, я ознакомился с некоторыми ее особенностями, и мне сразу показалось, что нововведение не будет работать так, как хотелось бы. Сейчас я в этом убедился: с начала мая по настоящее время я часто пользовался общественным транспортом, потому что у меня было много дел в центре и так банально удобнее – не нужно искать место для парковки и переживать, что опоздаешь. Так вот, несколько раз я столкнулся с тем, что не могу оплатить проезд», – объяснил Сафронов.
Предполагалось, что на втором этапе транспортной реформы введут 693 новых автобуса. Также было запланировано завершение работ по благоустройству необходимой инфраструктуры. Однако жители Северной столицы пока не заметили никаких улучшений.