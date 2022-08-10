Разочарованные американские наемники рассказали о мародерстве солдат ВСУ на передовой

Наемники из США, присоединившиеся к украинской армии на фоне спецоперации ВС РФ, не скрывают своего разочарования происходящим, сообщает TV5Monde.
Они признают, что совсем иначе представляли боевые действия. Усугубляется ситуация некомпетентностью украинских солдат.
«Мы только что вернулись с задания, это было глупо. Мы потеряли четверых наших парней в бою, вся информация, которую мы получили, была ложной», — рассказал один из наемников.
Более того, по словам американца, когда их отряд понес потери, военнослужащие ВСУ занялись мародерством, забрав с тел погибших телефоны и деньги.
Ранее, как передает RT, в Министерстве иностранных дел России предупредили зарубежные страны об опасности возвращения наемников с Украины.