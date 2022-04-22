«Во-первых, в этот день находилась в Афинах Виктория Нуланд.

Об этом написала газета «Катимерини» в небольшой заметке о встрече Нуланд с

министром обороны Греции Никосом Панайотопулосом. А если где-то появляется

Нуланд, то хорошего оттуда не жди. Во-вторых, 6 апреля, как символично, это

мрачный день в истории Эллады. Именно 6 апреля 1941 года нацистский Рейх напал

на полуостров (операция «Марита»), для греков 6 апреля — это как для нас 22

июня. Что это было со стороны американских советчиков, случайное совпадение или

дьявольски точный расчет?» — задала риторический вопрос дипломат.