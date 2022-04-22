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    Разложила по полочкам: Захарова указала на связь визита Нуланд и высылки российских дипломатов из Греции

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Разложила по полочкам: Захарова указала на связь визита Нуланд и высылки российских дипломатов из Греции

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    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Греция неслучайно выслала российских дипломатов из страны
    именно 6 апреля, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в
    своем Telegram-канале. По ее мнению, эту дату
    могли «подсказать» США, руководствуюсь дьявольски точным расчетом.

    Существует как минимум два очень странных обстоятельства,
    которые невозможно не заметить, обратив внимание на число, когда Афины объявили
    о высылке дипломатов России из страны, считает Захарова. Первое — визит замгоссекретаря
    США Виктории Нуланд, второе — значение этого дня для каждого грека.

    «Во-первых, в этот день находилась в Афинах Виктория Нуланд.
    Об этом написала газета «Катимерини» в небольшой заметке о встрече Нуланд с
    министром обороны Греции Никосом Панайотопулосом. А если где-то появляется
    Нуланд, то хорошего оттуда не жди. Во-вторых, 6 апреля, как символично, это
    мрачный день в истории Эллады. Именно 6 апреля 1941 года нацистский Рейх напал
    на полуостров (операция «Марита»), для греков 6 апреля — это как для нас 22
    июня. Что это было со стороны американских советчиков, случайное совпадение или
    дьявольски точный расчет?» — задала риторический вопрос дипломат.

    Разложила по полочкам: Захарова указала на связь визита Нуланд и высылки российских дипломатов из Греции
    A.Savin / Free Art License. / wikipedia.org

    Чем бы ни руководствовались Афины, разрушая отношения с
    Россией, итог будет один и тот же. Народы, делящие одну и ту же религию,
    культуру, рискуют потерять надежду на дружное будущее.

    «Но результат очевиден — государство, освобожденное и
    воссозданное в свое время благодаря помощи России, чей первый руководитель был
    министром иностранных дел России, осталось практически без дипломатических
    отношений с нашей страной. (…) Плохо даже не то, что Евроатлантическая
    солидарность стирает прошлое, в конце концов, кого чтить, это суверенный выбор
    нации. Плохо, что она лишает людей и народов будущего, независимости и права на
    этот суверенный выбор. Вот такие исторические параллели, переходящие в двойную
    сплошную», — констатировала Захарова.

    Ранее российский МИД сообщил,
    что сохраняет каналы связи с США несмотря на напряженность двусторонних
    отношений.

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