Разложила по полочкам: Захарова указала на связь визита Нуланд и высылки российских дипломатов из Греции

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Греция неслучайно выслала российских дипломатов из страны
именно 6 апреля, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в
своем Telegram-канале. По ее мнению, эту дату
могли «подсказать» США, руководствуюсь дьявольски точным расчетом.
Существует как минимум два очень странных обстоятельства,
которые невозможно не заметить, обратив внимание на число, когда Афины объявили
о высылке дипломатов России из страны, считает Захарова. Первое — визит замгоссекретаря
США Виктории Нуланд, второе — значение этого дня для каждого грека.
«Во-первых, в этот день находилась в Афинах Виктория Нуланд.
Об этом написала газета «Катимерини» в небольшой заметке о встрече Нуланд с
министром обороны Греции Никосом Панайотопулосом. А если где-то появляется
Нуланд, то хорошего оттуда не жди. Во-вторых, 6 апреля, как символично, это
мрачный день в истории Эллады. Именно 6 апреля 1941 года нацистский Рейх напал
на полуостров (операция «Марита»), для греков 6 апреля — это как для нас 22
июня. Что это было со стороны американских советчиков, случайное совпадение или
дьявольски точный расчет?» — задала риторический вопрос дипломат.
Чем бы ни руководствовались Афины, разрушая отношения с
Россией, итог будет один и тот же. Народы, делящие одну и ту же религию,
культуру, рискуют потерять надежду на дружное будущее.
«Но результат очевиден — государство, освобожденное и
воссозданное в свое время благодаря помощи России, чей первый руководитель был
министром иностранных дел России, осталось практически без дипломатических
отношений с нашей страной. (…) Плохо даже не то, что Евроатлантическая
солидарность стирает прошлое, в конце концов, кого чтить, это суверенный выбор
нации. Плохо, что она лишает людей и народов будущего, независимости и права на
этот суверенный выбор. Вот такие исторические параллели, переходящие в двойную
сплошную», — констатировала Захарова.
Ранее российский МИД сообщил,
что сохраняет каналы связи с США несмотря на напряженность двусторонних
отношений.